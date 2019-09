Best Wine Terracina 2019: Rassegna Enologica

L’ultimo weekend di settembre la Rassegna Enologica BEST WINE farà sosta a Terracina nello splendido scenario del Centro Storico per un viaggio dei sensi tra prestigiose etichette di Vini affiancate dalla locale gastronomia di eccellenza.

Il tradizionale format di successo della manifestazione si svolgerà nelle serate di sabato 28 e domenica 29 settembre (dalle 17:00 alle 23:00) con l’elegante binomio di cultura enogastronomica e bellezza storica ed architettonica.

Differenti saranno le tipologie di vini in rassegna ma si parlerà anche del celebre locale “Moscato di Terracina” quale principe dei vitigni che ha dato il nome anche alla denominazione di origine (DOC) che contraddistingue la zona a tipica vocazione viticola sin dall’antichità.

La produzione di uve per la città rappresenta anche una venerabile tradizione della storia recente, di famiglie contadine legate alle vigne che negli anni ‘50 dalle pendici collinari, passando per la pianura arrivavano quasi a toccare il mare.

La Rassegna Enologica è patrocinata dal Comune di Terracina. Visit Terracina è Social Media Partner dell’evento.