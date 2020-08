Concerto \"...note leggere, fresche e frizzanti\" : MUSICAL, OPERETTA, CANZONE NAPOLETANA

Un concerto dedicato al Musical, all’Operetta ed alla Canzone Napoletana, (quel “bel canto” popolare spesso trascurato ma pur sempre in auge ed apprezzato dai melomani), avrà luogo Sabato 8 agosto presso la Sala-Teatro della Parrocchia di San Giuseppe in Santa Marinella (Roma). I solisti dell’Associazione Il Melodramma, diretta dal M° Roberto Magri, interpreteranno brani celebri che coprono un secolo di grande musica: dal 1881 della celebre “Musica proibita” al 1981 di “Memory”, brano clou del musical “Cats”, passando per capolavori come “Over the rainbow”, “Core ‘ngrato”, “Torna a Surriento” ed altri brani stranoti. La ciliegina sulla torta? Ospite speciale della serata il tenore Marco Bianchi, uno dei cantanti lirici più acclamati in Italia e all’estero, a lungo protagonista dei cicli d’opera diretti da Franca Valeri. Bianchi, oltre ad interpretare alcuni brani in programma, da solo e in duo con il soprano Barbara Grossi, si produrrà in un suo cavallo di battaglia: “Nessun dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini.

Insomma, un concerto che si preannuncia memorabile. Essendo i posti contingentati e con obbligo di distanziamento, c’è il rischio di non trovare posto.

SABATO 8 AGOSTO – ORE 21,15 : Sala-Teatro Parrocchia di S.Giuseppe

– VIA DELLA LIBERTA’ 17 – SANTA MARINELLA

“Note leggere… fresche e frizzanti” : Canzone Napoletana, Musical, Operetta. Ingresso € 10,00

Si può prenotare chiamando i numeri

338-3400242 oppure 333-9580064.

Il programma completo della serata è già disponibile su http://www.stjosephchoir.it .