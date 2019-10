“Controluce”: personale della pittrice Loredana Riavini

Controluce: venerdì 25 ottobre 2019 alla Sala Comunale d’Arte di Trieste inaugurazione della personale della pittrice Loredana Riavini

S’inaugura venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 18.30 alla Sala Comunale d’Arte (piazza Unità d’Italia 4) di Trieste, la mostra personale della pittrice triestina Loredana Riavini, che sarà introdotta sul piano critico dall’arch. Marianna Accerboni. Nella mostra, intitolata “Controluce”, sarà esposta più di una trentina di opere realizzate ad acrilico per la maggior parte su tavola tra il 2013 e il 2018. Fino al 17 novembre (orario ogni giorno 10 – 13 e 17 – 20).

Un delicato sentire, sostenuto da un controluce intenso ed equilibrato – scrive Accerboni – connotano le atmosfere silenti ma vitali di Loredana Riavini, pittrice triestina capace di evocare in modo poetico e vivace il passato per raccontare anche il presente e il futuro.

Il tempo – quello narrato nei suoi dipinti – è per Loredana un elemento fluido. Si attesta nelle consuetudini, nei modi e nelle mode di ieri, attraverso l’amore per elementi d’arredo, oggetti, dimore contadine, spazi vitali, dettagli di utensili e atmosfere, che lei con la sua pittura, precisa ma anche libera, coglie e ferma, testimone discreta e gentile di più vite passate in quei luoghi. Di mani che hanno tessuto e accarezzato quei pizzi, di silenzi e di cambiamenti. Ma tutto è intatto nei suoi paesaggi e nelle sue nature morte e sfugge sottilmente all’ingiuria massima del tempo, che è la distruzione.

DOVE: Sala Comunale d’Arte · piazza Unità d’Italia, 4 · 34121 Trieste

QUANDO: 25 ottobre · 17 novembre 2019

ORARIO: tutti i giorni ore 10 · 13 e 17 · 20

A CURA DI: Marianna Accerboni

CATALOGO: no

INFO: +39 335 6750946 – +39 333 2051830

