Corso di Formazione Tecniche di accompagno di Disabili Visivi su sentieri di semplice percorrenza

Questo Corso, giunto alla II Edizione, è parte integrante del progetto Ponti di Vista, uno sguardo sensoriale sui Cammini d’Italia. Questa iniziativa nasce per contrastare l’isolamento psicologico e sociale a cui sono soggetti i disabili visivi nello svolgere attività motorie outdoor. In questa condizione versa una fetta non trascurabile della popolazione italiana: circai 400mila non vedenti e oltre 1,5 milioni di ipovedenti (stime per difetto: dati Istat del 2005 !!).

Per contenere questo stato di evidente svantaggio, sia pure nell’ambito delle proprie possibilità, Pontieri del Dialogo, Associazione escursionistica di Promozione Sociale e ADV, Associazione Disabili Visivi Onlus hanno elaborato un programma di trekking rivolto a gruppi misti di vedenti, ipovedenti e non vedenti.

Le camminate saranno guidate da Accompagnatori Escursionisti Volontari di Federtrek, titolo erogato e riconosciuto da questa Federazione di cui i Pontieri fanno parte; le persone con disabilità visiva potranno essere guidate anche da Volontari, ossia chiunque sia desideroso di contribuire a questo progetto di integrazione sociale. Da cui la necessità di questo corso, gratuito e tenuto da Docenti della Associazione Disabili Visivi Onlus e dalla Unione Ciechi e Ipovedenti con esperienza pluriannuale sui cammini, che si articolerà in una parte teorica, un’uscita pratica e un tirocinio da farsi partecipando ad escursioni successive. Si ringrazia il Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, CESV, per il supporto logistico

13 Dicembre venerdì ore 15:30-18:00 Parte Teorica, presso sede del CESV, via Liberiana 17 (Santa Maria Maggiore)

21 Dicembre, ore 09:00-16:00 Parte Pratica: escursione nell’Oasi LIPU di Castel di Guido

Iscrizioni online: http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3953 oppure via mail info@pontierideldialogo.org