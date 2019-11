Gaetano, Gramiccioli e il cielo è sempre più blu

L’omaggio teatrale a Rino Gaetano della Compagnia del Teatro Artistico d’Inchiesta, per la regia di Angela Turchini con in scena David Gramiccioli, il 22 novembre sarà in scena al Teatro Alfa di Torino, poi il 7 dicembre al Cine Teatro Italia di Macerata e il 15 febbraio all’Auditorium Concordia di Pordenone.

Poi ci saranno tutte le altre date.