Dolci rivisitazioni della pastry blogger di iFood Valentina Cappiello in uno show-cooking gratuito

Il nuovo tour @home alla scoperta delle delizie gastronomiche italiane parte dal Lazio. Per l’occasione la cake designer di iFood Valentina Cappiello inaugurerà il nuovo Scavolini Store Ciampino con uno show-cooking spettacolare ed estremamente goloso in programma sabato 29 febbraio a partire dalle 18.00. La pastry blogger famosa per le sue torte nude napoletane, conquisterà il pubblico con uno dei suoi cavalli di battaglia: una mud cake rivisitata al gusto caprese. Gli ospiti potranno aiutare Valentina nella preparazione del dolce e degustarlo nella fase di assaggio finale.

La pastry blogger Valentina Cappiello stupirà i palati dei più golosi con una sua personale variante della classica caprese al cioccolato: la torta nuda caprese al limone con crema pasticcera. Prendendo ispirazione dal maestro pasticciere Iginio Massari, Valentina ha rivisitato la ricetta originale in versione mud cake con una farcitura di delicata crema pasticciera al limone. Cioccolato bianco, limone e mandorle per tre soffici strati di pura dolcezza. Il risultato è un dolce soffice, scenografico ed equilibrato nei sapori grazie alla freschezza donata dal limone.