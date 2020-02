Electrovinyl Hallmark :: Mr Klevra

Dopo la NeoPop di Omino71, la Pixel Art di Krayon, per la prima volta, ElectroVinyl, progetto artistico di F.A. Arts&Entertainment, in collaborazione con Contempory Cluster introducono al pubblico:

Mr Klevra

“OSTILE” Quadri e gioielli in mostra

Venerdi 13 marzo 2020 presso Palazzo Cavallerini, via dei Barbieri 7, Roma

La mostra curata da Dario Pellegrino e Giacomo Guidi, proporrà un dialogo tra le opere visionarie dello Street Artist romano e i suoi preziosi gioielli, negli spazi della HALL e del MEZZANINE di Palazzo Cavallerini. Un percorso concettuale o meglio, un itinerario visivo con l’obiettivo prioritario, di restituire all’opera esposta, la memoria della sua funzione originaria, in modo da farne emergere i significati simbolici, la sua valenza di segno, i nessi con lo spazio e rimanere “incantati” con l’infinito che si fa vicino a chi lo guarda e penetra nel suo intimo.

I Quadri, in falsa calligrafia mischiando ebraico, aramaico antico, arabo e gotico, icone artistiche, personaggi buffi e bizzarri, dinosauri e animali in tuta spaziale, cuori e uccelli, che nascondono frasi e messaggi in mezzo ai segni che dipinge; questo obbliga l’osservatore che osserva il suo stile a fermarsi e a cercare il messaggio nascosto, una specie di caccia al tesoro”

I Gioielli, prototipi customizzabili appositamente per il cliente, 100% handmade made in Italy, creati con tecnica della cera persa, in argento e bronzo, raffiguranti teschi, demoni e divinità “Cult“. Portare addosso un pezzo unico come questo ci vuole coraggio.

Durante la serata dj set Coktail Bar / Wine & snack

Contemporary Cluster

Palazzo Cavallerini Lazzaroni

Via dei Barbieri 7, Roma

Ingresso Libero /

Start h19.00 / End 2am