“Essere Don Chisciotte”: Teatro della Luce e dell’Ombra

Torna in scena Gennaro Duccilli in “Essere Don Chisciotte” al Teatro Flaiano di Roma.

Dopo lo straordinario successo ottenuto nella passata stagione teatrale, Gennaro Duccilli porta in scena le folli avventure di Don Chisciotte al Teatro Flaiano.

In scena, dal 21 novembre al 1 dicembre 2019 al Teatro Flaiano di Roma, Gennaro Duccilli e gli attori della compagnia “Teatro della Luce e dell’Ombra” in “Essere Don Chisciotte”, un nuovo e visionario adattamento dell’opera di Miguel De Cervantes, per la regia di Gennaro Duccilli e con le scene del M°Sergio Gotti.

Lo spettacolo ripercorre le tappe più significative dell’esperienza del folle cavaliere errante e del suo fido scudiero Sancho Panza, privilegiando le cosiddette avventure “da strada”. Ma parallelamente al dispiegarsi delle avventure che restituiscono scenicamente la vicenda “esteriore” della composizione del romanzo, lo spettacolo sviluppa le caratteristiche drammaturgiche “interiori” e quelle più propriamente teatrali.

Cast:

Gennaro Duccilli,

Maurizio Castè,

Simona Sanzò,

Eleonora Cardei,

Giovanni Sorrentino,

Giordano Luci,

Ariela La Stella,

Antonio Maria Duccilli.

Cast Tecnico:

Aiuto Regia: Eleonora Cardei;

Scene: Sergio Gotti;

Costumi: Luana Borro.

Luci: Antonio Accardo.

Audio: Giulio Duccilli.

Organizzazione: Teresa Barberio.

Comunicazione e Marketing: CULT adv.

Teatro della Luce e dell’Ombra

www.donchisciotte.net

Web: www.teatroluceombra.com

Facebook: www.facebook.com/teatroluceombra