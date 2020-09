Festival Re-INVENTARIA 2020 – X edizione

la festa del teatro off

dal 9 al 18 ottobre 2020

CARROZZERIE n.o.t | TEATRO TRASTEVERE

DAL 13 AL 18 OTTOBRE ore 21

“Giunto alla sua decima edizione, il Festival Inventaria – La festa

del teatro off, organizzato dalla compagnia DoveComeQuando, si

reinventa per ripartire in condizioni inedite per il teatro e l’Italia

ed eccezionalmente si trova ad aprire la stagione del teatro off capitolino.

Sei proposte in concorso, il debutto del nuovo spettacolo di

DoveComeQuando e un ironico concerto-spettacolo in chiusura

caratterizzano questa edizione compatta, ribattezzata Re-Inventaria,

ma come sempre votata alla drammaturgia contemporanea e alla pluralità

dei linguaggi: teatro sperimentale, civile, drammatico, ironico,

dell’assurdo, poetico, musicale e stand-up racchiusi in 9 serate di

programmazione tanto fitta quanto variegata.

Per il decimo anno consecutivo (Re-)Inventaria si conferma un festival

totalmente indipendente, autofinanziato e sostenibile. A ospitare il

festival, nel rispetto delle misure sanitarie prescritte, sono

Carrozzerie n.o.t e Teatro Trastevere. Oggi più che mai, partecipare,

in sicurezza, a un evento dal vivo rappresenta un regalo che si

sceglie di fare a se stessi. La fruizione dal vivo si fa esperienza.

La prossimità degli animi, comunità. La semplicità, spettacolo

interiore. Questa è la piccola, irripetibile bellezza del teatro off.”

Pietro Dattola – direttore artistico

13 ottobre ore 21.00

IN CONCORSO – PRIMA ROMANA

Associazione Malalingua

Ostinata Passione

di e con Marianna de Pinto

supervisione artistica Marco Grossi

luci Claudio De Robertis

14 ottobre ore 21.00

IN CONCORSO – PRIMA ROMANA

Giulia Cerruti/Crack24

Monologo di donna con salsiccia

di e con Giulia Cerruti

scenografia Elena Massola

tecnica Ermanno Marini

15 ottobre ore 21.00

IN CONCORSO

Matteo Cirillo

Oggi sposo

di e con Matteo Cirillo

regia Duilio Paciello

16 ottobre ore 21.00

IN CONCORSO

Gruppo Batisfera

Come sto

scritto e diretto da Angelo Trofa

con Valentina Fadda e Angelo Trofa

scenografia Sabrina Cuccu

luci Luca Carta

costumi Sabrina Cuccu, Adriano Geraldo

attrezzeria Simona Passi

17 ottobre ore 21.00

IN CONCORSO

Villari/Profita

Filo d’erba

di e con Cinzia Villari, Lorenzo Profita

sonorizzazione Cristiano D’Alieso

luci Valeriano Solfiti

18 ottobre ore 21.00

FUORI CONCORSO

Ivan Talarico

Pöesiëkanzǿnī

Teatro Trastevere

Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

mart-dom ore 21

contatti: 065814004

Ufficio Stampa Teatro Trstevere

Vania Lai

3388940447

DoveComeQuando

320-08.29.337

334-75.29.917

Intero 12 euro

Ridotto 10 euro riservato a:

partecipanti di

Premio di drammaturgia DCQ-Giuliano Gennaio

Festival Inventaria

Scene da una fotografia