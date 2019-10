Fiumicino bike day

Passeggiata in bicicletta da Roma- Pista ciclabile Labaro- Mezzo cammino, poi sentiero sull’argine del Tevere fino a ricongiungersi con la pista ciclabile da Parco Leonardo a Fiumicino paese.

Ci sarà un incontro formale con il sindaco di Fiumicino Montino nell’aula consiliare alle 12,30.

Interverranno anche altre autorità come la Questura di Fiumicino, presso la quale si sosterà in omaggio agli agenti caduti a Trieste.Questo evento è promosso dalle associazioni ciclistiche Naturamici ed Ostia in Bici e sponsorizzata da Decathlon ed altre realtà del territorio.