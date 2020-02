Gragnano: Al Memorial Correale prenotabili la moneta di Eduardo De Filippo e della Pizza

Anche quest’anno a Gragnano in provincia di Napoli, torna, con la 52° edizione, la manifestazione Memorial Correale, organizzata dall’Associazione Circolo Tempo Libero, in memoria dell’ormai defunto presidente Salvatore Correale, attirando centinaia di visitatori e partecipanti provenienti da ogni regione d’Italia.

La mostra di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartoline, libri e collezionismo di vario genere, si terrà presso l’Hotel Parco a Gragnano, che si trova nella Strada Statale per Agerola 366, facilmente raggiungibile dal tratto autostradale E45 direzione Penisola Sorrentina.

Saranno due giorni dedicati ad oggetti senza tempo che hanno segnato la nostra storia, un lungo viaggio tra monete rare, ammirando vere e proprie opere d’arte, ricordando una nobile tradizione italiana, la cartamoneta, per apprezzare la maestria e la creatività degli incisori di medaglie commemorative, militari e religiose, esplorando l’universo filatelico, tra francobolli che raccontano frammenti storici, unici ed irripetibili e cartoline che raffiguravano bellezze architettoniche e artistiche da tutto il mondo.

Un’esperienza unica e rara per ispirare le menti, apprendere nozioni storiche, geografiche,economiche e scientifiche, grazie alla presenza di esperti studiosi e periti provenienti da ogni Regione d’Italia.

All’interno delle due sale dedicate all’evento, sarà possibile scambiare, acquistare o vendere: monete, francobolli, banconote, decorazioni e calendari militari, cartoline, stampe, orologi, albume raccoglitori da collezione, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, penne da scrittura, pins, spille.

L’ingresso è gratuito, mentre a pagamento saranno i due parcheggi interni, ovviamente custoditi.

Gli orari di sabato saranno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18, con la possibilità di pranzare al ristorante dell’Hotel, con un pasto a prezzo fisso che offrirà specialità del luogo.

Domenica, invece, l’entrata sarà aperta soltanto la mattina dalle 9:00 alle 13:00.

Per l’occasione in anteprima per la Campania saranno prenotabili la moneta da collezione emesse dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato ad ad aprile, il 5 euro Grandi Artisti Italiani dedicata a Eduardo De Filippo e il 5 euro Pizza e Mozzarella, dalla Serie Cultura Enogastronomica Italiana.

Inoltre con il patrocinio della FSFI – Federazione fra le Società Filateliche Italiane, sabato 21 marzo 2020 , dalle ore 9 alle 13, con la presenza di Poste Italiane, sarà disposto un servizio filatelico temporaneo, emissione di una cartolina a tiratura limitata e timbrate con l’annullo speciale.