Habitat. Relazioni trasversali: a cura del Collettivo Curatoriale Luiss Master of Art

A cura del Collettivo Curatoriale Luiss Master of Art

HABITAT. Relazioni trasversali.

Casa delle Letterature – Piazza dell’Orologio 3, Roma

3 dicembre 2019 – 14 gennaio 2020

Inaugurazione: Martedì 3 dicembre 2019 – ore 18:30, durante la serata si svolgerà la performance “Oh boy! Body Nobody” di Jacopo Miliani.

“Una mostra può essere l’effetto di un gesto edonistico, piacevole, altre volte può avere la nobiltà, come in questo caso, di produrre delle forme capaci di suscitare una riflessione”.

Achille Bonito Oliva

Il Collettivo Curatoriale, composto dagli studenti della IX edizione del Luiss Master of Art, Master Universitario di I livello della Luiss Business School, con la supervisione scientifica di Achille Bonito Oliva, presenta HABITAT. Relazioni trasversali, mostra che riflette sul tema dell’habitat contemporaneo in relazione alla pratica artistica.

Dal 3 dicembre 2019 al 14 gennaio 2020 negli spazi della Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3 a Roma.

Il concetto di Habitat è rappresentato dalle opere di artisti di diversa generazione e linguaggio attraverso tre declinazioni del tema: Naturale, Urbano, Virtuale. Riflettono l’habitat naturale le opere di Giorgio Andreotta Calò, Gohar Dashti e Roberto Ghezzi. Quello urbano, Ugo La Pietra, Margherita Moscardini e Superstudio. L’habitat virtuale Carola Bonfili, Carolin Liebl con Nikolas Schmid-Pfähler e Guido Segni. Pittura, scultura, fotografia, video e installazioni sono dislocate negli spazi interni ed esterni del prestigioso complesso borrominiano della Casa delle Letterature.

In mostra anche le opere di Giulia Berra, Maria Di Stefano e Elena Mazzi, finaliste della IV edizione del Premio Internazionale Generazione Contemporanea istituito dalla Luiss Business School per promuovere l’arte contemporanea italiana e straniera, sostenere gli artisti under 35 e dare vita alla collezione permanente d’arte contemporanea della Scuola.

Durante l’inaugurazione sarà annunciato il vincitore scelto da una giuria presieduta da Achille Bonito Oliva.

“Habitat è uno stato attivo. Un meccanismo di funzionamento delle cose, che deve essere dinamico per poter evolvere. Come l’uomo. A ben guardare, la specie umana è l’unica in grado di creare delle condizioni endogene che facilitino la vita in un certo luogo, e allo stesso tempo, di adeguarsi alle condizioni allogene che si trova a dover affrontare: l’umanità non solo si adatta all’habitat in cui si trova, ma lo modifica in modo da renderlo più funzionale. Questo si sviluppa come una fitta trama di interconnessioni di diversa natura che, compenetrandosi, si influenzano e si alimentano a vicenda. Relazioni trasversali che toccano più piani dell’esistenza: Naturale, Urbano, Virtuale. Nella traduzione nel linguaggio dell’arte contemporanea, queste tre ramificazioni vogliono mettere in risalto come questi habitat differenti ma complementari, siano dispensatori di risvolti estetici e possano rivestire un ruolo attivo nella definizione dell’opera d’arte”.

La mostra è organizzata con il contributo di Accademia Filangieri – Della Porta e 3E, Environment Energy Economy, e con la collaborazione di Casale del Giglio.

INFO

Orari: dal lunedì al venerdì 9:30 – 19:00. Chiuso sabato, domenica e festivi

Ingresso gratuito

CONTATTI

pressluissmasterofart@gmail.com

casaletterature@gmail.com