Incontro con Gian Carlo Brovedani, direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo

Mercoledì 12 febbraio alle 17 alla Biblioteca statale S. Crise di Trieste, nell’ambito della mostra artistico-documentaria “il segno rivelatore di Gillo”, Gian Carlo Brovedani, direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, introdotto dal presidente Stefano Lovison, terrà con la curatrice Marianna Accerboni una conversazione sull’arte del Mosaico: prendendo spunto dai mosaici di Gillo Dorfles esposti in mostra e realizzati dalla Scuola stessa dopo un seminario con il critico avvenuto nel 2009, Brovedani parlerà dei mosaici presenti a Trieste e delle specificità della Scuola che dirige. Seguiranno una visita guidata e una degustazione di caffè della Torrefazione Guatemala Caffè di Trieste.

Brovedani (Spilimbergo, 1963), dopo la laurea in Scienze Politiche a Trieste, ha frequentato corsi di aggiornamento e stage organizzati dall’École Nationale d’Administration – ENA di Strasburgo (Francia) nell’ambito del management delle Pubbliche Amministrazioni. Direttore dal 1994 al 2001 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale, Economico e Sociale dello Spilimberghese, dal ‘94 è direttore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli. Ha contribuito al consolidamento economico e finanziario dell’Istituto, oltre ad aver progettato e indirizzato lo stesso verso una nuova didattica. Per la Scuola ha ideato e curato numerose pubblicazioni e mostre nazionali e internazionali e partecipato in qualità di relatore a seminari e convegni nell’ambito della formazione e dell’arte musiva. Fa parte del Comitato di Esperti Maestri d’Arte e Mestieri – MAM della Fondazione Cologni di Milano.

La mostra, visitata finora da più di 4500 persone, chiuderà il 4 marzo.

Altri appuntamenti collaterali:

– mercoledì 19 febbraio ore 11: visita guidata e laboratorio di disegno e pittura ispirato all’arte e alla personalità di Dorfles con la curatrice Marianna Accerboni, la docente Alessandra Zettin e i giovani allievi della classe V C della Scuola primaria E. de Morpurgo. Appuntamento aperto a tutti (info e prenotazioni +39 335 6750946).

– martedì 3 marzo ore 16: visita guidata con la curatrice Marianna Accerboni (info e prenotazioni: Mittelnet 39 040 9896112 – info@mittelnet.com)

– mercoledì 4 marzo ore 16 – 18: visita guidata con la curatrice Marianna Accerboni e laboratorio di disegno e pittura ispirato all’arte e alla personalità di Dorfles, condotto da Paola Ramella, fumettista triestina di livello internazionale e titolare della Scuola di disegno Zerocinque di Trieste. Appuntamento aperto a tutti (info e prenotazioni +39 335 6750946).

– possibili visite guidate e laboratori di disegno e pittura ispirati a Dorfles anche su richiesta (info e prenotazioni +39 335 6750946).

La rassegna si svolge con il patrocinio del Comune di Trieste, in collaborazione con la Biblioteca Statale S. Crise di Trieste, con la Media partnership del quotidiano Il Piccolo e con il sostegno di Fondazione CRTrieste, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Samer&Co.shipping, Ciaccio Arte Big Broker Insurance Group, Rotary Club Trieste Alto Adriatico, Spaziocavana Zinelli&Perizzi, Associazione APS Nova Accademia Alpe Adria.

DOVE: Biblioteca statale Stelio Crise · Largo Papa Giovanni XXIII, 6 · 34123 Trieste

DURATA MOSTRA: 15 novembre 2019 · 4 marzo 2020

ORARIO INCONTRO: mercoledì 12 febbraio ore 17

ORARIO MOSTRA: da lunedì a giovedì 9.00 – 18.30 / venerdì e sabato 9.00 – 13.30 / domenica chiuso

A CURA DI: Marianna Accerboni

CATALOGO: sì

INFO: Biblioteca statale Stelio Crise +39 040 307463

Ufficio stampa +39 335 6750946 • mostrailsegnorivelatoredigillo@gmail.com