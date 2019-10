La donna del dipinto, da un racconto di Edgar Allan Poe

Sul palco del Teatro Tor Bella Monaca andrà in scena “La donna del dipinto” per due imperdibili date: sabato 5 ottobre, ore 21.00 e domenica 6, ore 18.00.

La giovane compagnia The International Theater torna a mettere in scena lo spettacolo ispirato al racconto “Il ritratto ovale” di Edgar Allan Poe.

In una notte di tempesta, un signore, accompagnato dal suo assistente, trova riparo nel castello abbandonato di un pittore. Quello che credono essere un rifugio sicuro, si trasforma ben preso in un luogo da incubo, che nasconde tra i corridoi e le stanze fantasmi di un’epoca passata. Poco a poco, la tragedia avvenuta tra quelle mura emerge tra le parole scritte in un diario polveroso e le pennellate del ritratto di una donna misteriosa, inquietante nella sua vivida bellezza. Passato e presente si intrecciano, in un dedalo sempre più confuso che mette a rischio la mente di chiunque entri in quel luogo maledetto.

Sabato 5 ottobre, ore 21.00

Domenica 6 ottobre, ore 18.00

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino, 00133

sito web: www.teatriincomune.roma.it/teatro-tor-bella-monaca/

Per informazioni e prenotazioni:

www.theinternationaltheater.it

info@theinternationaltheater.it

+39/3808661242