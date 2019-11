La Roma Youth String Orchestra in concerto a Ladispoli

Domenica 17 novembre, alle 17:30, presso il Teatro Marco Vannini di Ladispoli la Roma Youth String Orchestra terrà un concerto in collaborazione con la Biblioteca Comunale Peppino Impastato e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, dedicato alla memoria di Giuseppe Carnevalini, titolare dello storico Stabilimento Columbia, venuto a mancare nel 2019. In programma musica barocca con Vivaldi e Porpora, il celebre Adagio di Albinoni, fino ad arrivare all’Ottocento Romantico di Schubert e alle soglie del Novecento con Dvorak e Kreisler.

Per informazioni: www.iolm.it, info@iolm.it , tel. 329-4412762