Nei giorni di Venerdì 6, Sabato 7, Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre 2019 dalle 19:00 alle 20:00 al Parco Pier Paolo Pasolini, sito in Via dell’Idroscalo n. 170, l’Associazione Culturale di Prom. Soc. “Ars in Urbe” propone l’iniziativa dal titolo “Una lettura nel parco“, letture ad alta voce per bambini (3-10 anni) ed adulti.

Il Progetto è Vincitore dell’Avviso Pubblico “ESTATE 2019 – Ostiadamare” finanziato dal Municipio X.