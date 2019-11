ll “Re del teatro d’inchiesta” Gramiccioli, in scena a Macerata con la piecè che omaggia Rino Gaetano

David Gramiccioli è indiscutibilmente il numero uno assoluto per il teatro d’inchiesta in Italia.

Sabato 7 dicembre sarà in scena con l’omaggio teatrale dedicato a Rino Gaetano, “Avrei voluto un amico come lui”; la ricostruzione esegetica della storia italiana, dal 1943 ad oggi, attraverso i brani del cantautore di origini calabresi scomparso prematuramente la notte del 2 giugno 1981 in un incidente stradale a Roma.

Teatro e solidarietà, un binomio che griffa la Compagnia del Teatro Artistico d’Inchiesta, infatti parte dell’incasso sarà devoluto per garantire cure terapeutiche a bambini con disabilità.

La serata è organizzata dalla nota Associazione marchigiana Genitori per la Vita.

Avrei voluto un amico come lui, regia di Angela Turchini, Direzione Artistica Michele Rizzi, in scena David Gramiccioli.

7 dicembre 2019

Cine Teatro Italia

Via Antonio Gramsci, 25

Macerata

Costo del biglietto € 15

Per info prenotazioni e accrediti stampa

genitoriperlavita@hotmail.com