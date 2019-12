Malìa: concerto-spettacolo alla Chiesa Metodista, sabato 14 dicembre ore 20:30

Sabato 14 dicembre, alla Chiesa Metodista di Roma, in via XX settembre 123, sarà di scena “Malìa”, spettacolo musicale in costume, da un’idea e soggetto di Alberto Vitolo e Tiziana Pizzi con la collaborazione alla regia di Roberto Braida, a cura dell’Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti.

Un concerto spettacolo all’insegna della leggerezza e della raffinatezza che ricrea, con l’esecuzione di arie da camera e romanze da salotto di Tosti, valzer, canzoni napoletane d’autore e la lettura di poesie e brani letterari, quella che era la tipica atmosfera dei salotti borghesi e nobiliari di fine Ottocento.

Canteranno alcuni fra i solisti dell’Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti (artisti del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e cioè il soprano Roberta De Nicola, il contralto Tiziana Pizzi, il tenore Carlo Napoletani e il baritono Massimo Simeoli, accompagnati dall’Ensemble Sonorità Italiana: al violino Emilia Nigro ed Edoardo Rauco, alla viola Giovanni Nigro, al violoncello Piero Liuzzi e Valerio Tesoro al pianoforte. Maestro concertatore: Alberto Vitolo.

Malìa: Sabato 14 dicembre 2019, ore 20:30

Chiesa Evangelica Metodista, via XX settembre 123

Prevendite biglietti online:

Classictic.com

Viator.com

Vienna TicketOffice.com

Romeguide.it

Info e prenotazioni: www.amrds.it

Tel. +39 3335219956 info@amrds.it

For more details please contact +39 3279371499

Apertura Botteghino ore 19,30

Ingresso:

Cat. A euro 30

Cat. B Ridotto giovani fino a 18 anni e anziani sopra i 65 : euro 22