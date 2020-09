Monte Compatri tra i fiori, con la terza edizione del mercato florovivaistico

“Tra biodiversità e colori. Dalla Sicilia al Lazio, passando per la Campania, le aziende del settore florovivaistico si danno appuntamento sabato 19 e domenica 20 settembre sulla passeggiata di viale Busnago per la terza edizione di Monte Compatri tra i fiori. Dalle 9 alle 19, una due giorni dedicata alla scoperta e alla vendita di piante insolite e rarità botaniche”, afferma il delegato alla Cultura, Pietro Mazzarini.

“Rose antiche,piante grasse, acquatiche, orchidee, pelargoni, aromatiche, tillandsie, peperoncini: sono queste alcune delle varietà che potrete trovare e acquistare sui banchi dei produttori provenienti da diverse parti d’Italia, per l’evento organizzato da Tiziano Croce, titolare dell’ vivaio Rosso Tiziano di San Cesaero”, aggiunge Mazzarini.

“Non solo piante però. Sabato 19, dalle ore 17:00, spettacoli di tessuti aerei; il giorno seguente, fino alle 18:30, mangia fuoco per grandi e piccini. Si ricorda l’uso obbligatorio della mascherina negli spazi, anche all’aperto, dove non sarà possibile mantenere il distanziamento fisico per prevenire i contagi da Covid-19. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio D’Acuti, garantirà il rispetto di tutte le prescrizioni per un evento in sicurezza.

Vi aspettiamo il 19 e il 20 settembre”, conclude il delegato alla Cultura del Comune di Monte Compatri, Pietro Mazzarini.

Per info 3312344962 Tiziano