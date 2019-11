“Nel tempo e nello spazio”. Mostra della pittrice Maria Rita Angelini

Sabato 9 novembre alle ore 18 si inaugura alla Sala mostre dell’Atelier dell’Arte di Trieste (Via Raffineria 4) la mostra intitolata “Nel tempo e nello spazio” della pittrice Maria Rita Angelini, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro.

Una rassegna antologica questa della pittrice Maria Rita Angelini, un’artista originaria di Roma ma triestina di adozione dalla fine degli anni sessanta, che propone una selezione di alcune opere significative nella sua evoluzione artistica, in una sorta di viaggio nel tempo e nello spazio con un peculiare scopo: il piacere di raccontare sé stessa e di far conoscere il suo vario mondo colorato dagli stili multiformi.

Le opere sono esposte in più sale all’interno di un incantevole palazzo di stile Liberty, uno spazio che lei ha ristrutturato personalmente e riqualificato per farlo rivivere negli ultimi anni a nuova vita come un Atelier dedicato all’Arte. Seguono un iter cronologico con un punto di inizio e un punto, non di arrivo, ma di transizione verso nuovi confini pittorici.

La pittrice è passata da sperimentazioni astratte, a creazioni come soluzioni estetiche per l’arredamento e l’oggettistica, per cimentarsi nell’impressionismo, nel realismo figurativo ma anche nel paesaggismo, formulato con campiture di colore ben separate tra loro e contorni netti, e pervasi da un forte potere suggestivo che guarda verso orizzonti sia artistici che spirituali.

Ogni quadro diventa per Maria Rita un contenitore di mille informazioni, di testimonianze della sua vita e della vita di altri: una strada di Trieste con le persone in pose quasi fotografiche, il ritratto dei nipoti o della figlia, le amiche che dipingono insieme, un momento conviviale… ogni quadro diventa quasi un diario della vita che porta il vissuto del artista nelle nostre vite traducendolo in uno stile proprio e molto personale.

Aperta fino al 23/11/2019

Orari: domenica 10-12, gli altri giorni 18-20

https://www.facebook.com/atelierdellartetrieste/email

mariaritatrieste@gmail.com