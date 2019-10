Nuova stagione di concerti dell’Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti

Sabato 16 novembre, l’Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti presieduta da Tiziana Pizzi inaugura a Roma una nuova stagione di concerti presso la Chiesa Metodista in via XX settembre 123, in collaborazione con la Roma Youth String Orchestra diretta dal Maestro Alberto Vitolo. In programma lo Stabat Mater di G.B.Pergolesi, già proposto con successo in Umbria e in diverse chiese storiche di Roma nel corso del 2019, con il soprano Roberta De Nicola (che si alternerà nel corso del 2020 con il soprano Cristina Cappellini) e il contralto Tiziana Pizzi accompagnate dalla Roma Youth String Orchestra diretta dal M° Alberto Vitolo.

Domenica 24 novembre sarà la volta de Il Barocco Musicale Europeo, con musiche di Duni, Telemann, Bach, Vivaldi e Porpora.

Sabato 14 dicembre ci sarà Malìa – Il salotto Musicale tra ‘800 e ‘900 –con romanze da salotto di Francesco Paolo Tosti. Un concerto che verrà riproposto anche nel corso del prossimo anno e in cui si alterneranno nei ruoli i soprani Roberta De Nicola, Cristina Cappellini, Marina Mauro e Bruna Tredicine, il contralto Tiziana Pizzi, i tenori Matteo Sartini e Carlo Napoletani e il baritono Massimo Simeoli nel ricreare la tipica atmosfera dei salotti borghesi e nobiliari dell’Ottocento attraverso arie da camera, valzer, canzoni napoletane d’autore e romanze da salotto di Francesco Paolo Tosti. I solisti canteranno con l’accompagnamento del pianoforte e del quintetto d’archi di Sonorità Italiana Ensemble diretta dal Maestro Alberto Vitolo e la regia di Roberto Braida.

Conclude la serie di eventi fissati per questo 2019 il concerto di sabato 21 dicembre, Magnificat, con musiche di Vivaldi, Haendel e Corelli, perfettamente intonate al periodo natalizio (che verrà proposto alla Chiesa Metodista, dopo aver debuttato il giorno prima, venerdì 20 dicembre, alla chiesa di S.Saba all’Aventino). Canteranno i solisti dell’AMRDS – il soprano Roberta De Nicola, il mezzosoprano Francesca Calò, il contralto Tiziana Pizzi, il tenore Carlo Napoletani e il baritono Massimo Simeoli – con il coro di S.Saba, diretto dal Maestro Roberto Montuori e l’accompagnamento di archi e basso continuo a cura della Roma Youth String Orchestra. Sul leggio musiche di Vivaldi con la Sinfonia KV 157 in sol minore per archi e basso continuo, “Esurientes implevit” e “Quia respexit” dal Magnificat del prete rosso , “And the Glory” dal Messiah di Haendel per coro, archi e organo e il Concerto Grosso fatto per la notte di Natale n.8 di Arcangelo Corelli.

L’Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti è nata nel 2006 a Reggio Calabria per volere del suo presidente, il M° Tiziana Pizzi – pianista e contralto in carriera, esperta del repertorio barocco – con l’intento di studiare, eseguire e divulgare il ricchissimo repertorio della scuola musicale italiana dal ’700 in avanti, attraverso concerti, master class ed eventi avvalendosi della collaborazione di musicisti e professionisti come l’Ensemble Sonorità Italiana e giovani talenti come i ragazzi della Roma Youth String Orchestra, orchestra da camera d’archi diretta dal M° Alberto Vitolo, attiva dal 2015 a Roma e nel resto d’Italia, composta da ragazzi tra i 13 e i 18 anni, tutti studenti in conservatori o scuole di musica equiparate.

Per informazioni: – Associazione Musicale Reggina Domenico Scarlatti, www.amrds.it info@amrds.it , 3335219956

– Roma Youth String Orchestra – Associazione Culturale insieme Oltre la Musica, www.iolm.it info@iolm.it tel. 329-4412762