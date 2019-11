Un incontro per chi ama il canto e vuole scoprire i segreti della voce, con una grande cantante jazz. Marilena Paradisi vi aspetta lunedì 4 novembre alle ore 18:30 nella sede Roma Eur. in Via dei Carpazi 14.

L’ingresso è libero per tutti ma è obbligatoria la prenotazione al cell 3928181006