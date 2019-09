Pavel e Jure Florjančič: il suono personale del colore

Pavel Florjančič è nato a Skofjia Loka (Slovenia) dove vive. Si è laureato in Arte, pittura ed educazione artistica presso l’Accademia di Lubiana. Nel 1978, grazie ad una borsa di studio, ha approfondito gli studi artistici a Parigi e proprio in quel periodo è riuscito a visitare importanti mostre d’arte e note gallerie di tutta l’Europa.

L’artista ha dimostrato da sempre la sua abilità nel trattare i colori e la pittura. Nella tecnica di Florjančič la fotografia è un punto di partenza, un punto dal quale parte la posizione spaziale del soggetto rappresentato, che si priva del suo essere materia per essere vissuto solo attraverso la luce. Non più mera rappresentazione, ma un soggetto fatto di colore, luce e ombre.

Dopo diverse esperienze espositive in mostre collettive, di cui tre alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste, ha esordito nella sua prima mostra personale a Kranj, centro culturale e artistico della Slovenia.

Aperta fino al 4/10/2019

Orari: feriali 10-12.30, 17-19.30; domenica 10-12; venerdì pomeriggio e lunedì chiuso

