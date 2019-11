Peperoncino in festa: Roma città piccante

Nella piazza San Giovanni Bosco, nel cuore di Cinecittà organizzata dalla Karisma Eventi e con il patrocinio dell’Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante e Ipse Dixit Delegazione Romana dal 5 all’8 settembre si svolgerà una fiammeggiante kermesse in cui saranno in mostra e si potranno “assaporare” centinaia varietà di peperoncini tra cui i terribili Trinidad Moruga Scorpion, il Naga Viper e il Carolina Reaper.

Quattro giorni di fuoco durante i quali scoprire curiosità, sapori brucianti e virtù salutistiche della capsaicina contenuta negli antichi frutti coltivati dagli Inca e portati in Europa da Cristoforo Colombo. Novantasei ore infuocate nel villaggio di “Peperoncino in Festa” per divertirsi e trovare l’audacia dell’assaggio per apprezzare il gusto e le virtù salutistiche della spezia più consumata al mondo.

Di ora in ora, dal pomeriggio a sera sul palco della manifestazione presentati da Ilaria Iacoangeli, si susseguiranno spettacoli e talk and cooking live show nei quali ospiti esperti racconteranno gli aspetti curiosi e salutistici mentre esperti cuochi realizzeranno dal vivo ricette tipiche della gastronomia piccante dei 5 continenti.