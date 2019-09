PLASTICAd’A-MARE, in programma al Porto Turistico di Roma

Primo eco festival plastic free in programma al Porto Turistico di Roma fino a domenica 8 settembre. Conferenze, laboratori per grandi e bambini, concerti e un contest artistico per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inquinamento dei mari e sul riciclo creativo della plastica.

Sabato 7: dalle ore 18.00 live painting di Moby Dick. Il celebre street artist, impegnato da anni nella lotta per la difesa dell’ambiente e della fauna marina, realizzerà live un murales su una facciata dello stabile del Porto.

Nell’area esposizioni saranno svelate le opere dei finalisti della CALL FOR ARTISTS, designer, artigiani e artisti che hanno deciso di cimentarsi con il tema del riciclo artistico della platica.

Alle ore 19.30, dibattito organizzato da Marevivo Onlus, KeepOn Live e LifeGate per approfondire il tema dell’impatto ambientale causato dall’utilizzo della plastica monouso.

Sarà poi la volta, alle 21.30, del live di Maurizio Capone, fondatore della eco music e della junk music. La Capone & BungtBangt è nata nel 1993 dalla nobile idea del riciclo creativo, accompagnata da un amore viscerale per note e natura. Tra le collaborazioni si segnalano quelle con Pino Daniele, 99 Posse, Baba Sissoko, Alan Sorrenti, Irene Grandi, Eugenio Bennato, Hooverphonic, Phil Manzanera dei Roxy Music e Joe Lovano.

Domani, 8 settembre, accompagnati da personale esperto, naturalisti e biologi, spazio alla raccolta consapevole! Saranno organizzati piccoli laboratori di osservazione del materiale spiaggiato, distinguendo materiali naturali da quelli inquinanti di origine umana. Si raccoglieranno tutti i materiali non biodegradabili, operando, ove possibile, con la raccolta differenziata, in collaborazione con l’Amm. Comunale di Roma, X Municipio.

Alle ore 19.00, premiazione del contest artistico PLASTICAd’A-MARE e alle 20.30, concerto di Prototipi Di Scartus: eco band che suona con strumenti autocostruiti ex-novo con materiali di riciclo e testi con consigli di riuso.

In esposizione per tutta la durata della manifestazione, la mostra “82°07’ Nord”, a cura di

PolarQuest2018. Oltre 30 bellissime immagini restituiscono lo spettacolare ambiente artico fino ai confini della banchisa polare, raggiunta dalla Nanuq alla latitudine record di 82°07’ Nord, dove PolarQuest ha effettuato per la prima volta nella storia campionamenti di microplastiche e misure del flusso di raggi cosmici.