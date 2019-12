Pontinia DGTL ArteFest: prima edizione del festival delle arti digitali e visive

Nel weekend del 21 e il 22 dicembre arriva nella città di Pontinia una nuovissima iniziativa intenta a dimostrare al pubblico il nesso che vi è tra tecnologia e cultura.

L’evento intitolato DGTL ArteFest è promosso da Gasss & Intratteni-Menti, due giovani progetti locali che puntano a diffondere la bellezza dell’arte e l’importanza della musica attraverso diverse attività.

Nell’epoca moderna è infatti necessario sapersi interfacciare con le nuove tecnologie e le nuove forme d’arte.

Questa nuova iniziativa serve proprio a dare la possibilità a tutti, dagli adulti ai più giovani, di dare un’occhiata ad uno scorcio di quelle che sono le nuove forme d’arte.

Il DGTL ArteFest si disloca in due strutture che sorgono proprio al centro della città, ovvero la “Torre Idrica Pontina” e la “Casa Della Cultura”.

Due spazi storici urbani che hanno subito nel tempo un processo di riqualificazione per offrire alla cittadinanza dei nuovi spazi comuni polifunzionali nei quali poter promuovere attività culturali.

L’iniziativa dedica due giorni alla musica e alle arti visive, attraverso attività interessanti come: talk, incredibili performance, geniali installazioni, mostre di pittura e fotografia.

Tutte le iniziative promosse rivolgono una particolare attenzione a principi di sostenibilità dell’ambiente.

Attraverso la realizzazione di attività di raccolta consapevole di rifiuti (carta, plastica ed altro) e mediante la presenza di raccoglitori di materiali differenziati (plastica, legno, metalli, abbigliamento), che a seconda della tipologia verranno destinati al riutilizzo, anche durante l’evento stesso.

In genere manifestazioni culturali di questo tipo vengono accolte dalle grandi città, questa volta invece l’invito è diretto proprio alla collettività agro pontina.

Questo perché l’obiettivo principale del DGTL ArteFest è proprio quello di dare a tutti i presenti gli strumenti per potersi immergere completamente in quelli che saranno giochi di luce, colore e immagini che nell’insieme danno vita a una nuova esperienza multisensoriale.

I protagonisti della prima edizione del DGTL ArteFest sono:

• Beppe Basile;

• Vincenzo Pizzi;

• Elio Di Paolo;

• Rodolfo aka ROD V/PLASM;

• Camilla Trani;

• Sara Carturan;

• Stefania Romagna;

• Stefano Rinaldi.

Per accedere al festival basta registrare una quota associativa pari a €7 per gli eventi alla Torre Idrica. Ricordiamo che tutte le attività sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e grazie al supporto delle autorità locali.