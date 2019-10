“Profumi d’infanzia” con le torte nude della pastry blogger di iFood Valentina Cappiello

L’appuntamento

Sabato 12 ottobre la cake designer Valentina Cappiello ripercorrerà la sua infanzia durante lo show-cooking gratuito e aperto al pubblico in programma presso il nuovo Scavolini Store Bracciano a partire dalle 18.00. Per questa dolce inaugurazione la pastry blogger napoletana preparerà una delle sue speciali torte nude, rivisitando in chiave personale sottoforma di torta la ricetta tradizionale dei biscotti all’amarena di quando era bambina. Il pubblico scoprirà tutti i segreti per realizzare questa elegante naked cake e potrà degustarla nella fase di assaggio a fine evento.

L’ospite speciale

Pastry blogger e cake designer napoletana, Valentina Cappiello ama definirsi una produttrice seriale di torte e di sogni e una cercatrice di bellezza. Il buono e il bello sono la base delle sue ricette proposte sul blog La Ricetta Che Vale in cui dedica molto spazio soprattutto alla pasticceria italiana, napoletana e anglosassone. Valentina è inoltre co-autrice del libro Le Fluffose e autrice del libro Nude per ogni occasione, entrambi editi da iFood.

Il tema e la ricetta

Valentina Cappiello reinterpreterà uno dei dolci che più ama legati alla sua infanzia, in chiave moderna, riportando in forno i tipici biscotti napoletani all’amarena, questa volta in formato torta. La ricetta prevede preparazioni diverse che saranno poi assemblate dalle mani esperte della blogger: una friabile frolla senza uova accompagnata da una spumosa e dolce crema pasticcera al cioccolato. Per la farcitura, Valentina proporrà l’accoppiata vincente di amarene e cioccolato con una farcitura composta da amarene sciroppate e pan di spagna sbriciolato. La “ciliegina sulla torta”? Una ghiaccia di albume e limone e fiori decorativi. Le torte nude sono così, strati di eleganza, semplicità e cura del dettaglio.