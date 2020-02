Reading Concerto del musicista Domenico Pompilio all’inaugurazione della mostra “E penso a te”

Arte, musica e parole, fuse magistralmente nella suggestiva cornice dell’Art Saloon Frames Art & Design di Ariccia.

Punto di riferimento consolidato per gli eventi culturali dei castelli romani, l’Art Saloon di Ariccia è uno spazio espositivo che si pone come obiettivo quello di valorizzare e promuovere l’artista attraverso una serie di mostre a tema.

Dal 15 al 27 febbraio, il protagonista assoluto sarà l’amore, in tutte le sue forme.

La scelta del nome della mostra non poteva essere più azzeccata: “E penso a te”, un’esposizione di quadri incentrata sui sentimenti, sulle passioni e sulle emozioni.

Il 15 febbraio, alle ore 16:00, in occasione dell’inaugurazione dell’evento, Domenico Pompilio, talentuoso cantautore pugliese, si cimenterà nell’esecuzione di alcuni dei suoi brani inediti, preceduti dalla lettura di brevi racconti, scritti dall’autrice Roberta Capriglione e liberamente ispirati alle canzoni.

La lettura del racconto anticiperà ogni brano, spiegandone il senso più profondo, con lo scopo di guidare l’ascoltatore nella profondità del pezzo che verrà eseguito subito dopo.

In linea con il filo conduttore della mostra, il tema del reading concerto sarà l’amore: amore per la musica, amore per se stessi, amore per l’arte. Ogni canzone vorrà emozionare, lasciare un brivido sulla pelle, commuovere.

Un connubio di suoni, parole, immagini, che riusciranno a coinvolgere lo spettatore per trascinarlo, con delicatezza, nei meandri della creatività più assoluta.

Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di arte o per chi vuole semplicemente respirare una boccata di leggerezza.

Sabato 15 febbraio ore 16:00

Art Saloon: Frames Art & Design

Piazza Domenico Sabbatini 18 – Ariccia (RM)

Tel: 06 64017965 Sito web: artsaloon.it

Ingresso Libero

DOMENICO POMPILIO: Musicista e cantautore.

Diplomato in flauto traverso, insegna musica.

Scrive canzoni da almeno vent’anni. I suoi punti di riferimento sono Cohen, De André, Lolli, De Gregori, Nick Cave (tanto per citarne alcuni).

Compone la canzone “Con il vento a favore” (colonna sonora dell’omonimo libro) cui ha fatto seguito anche un videoclip.

Attualmente è impegnato nell’incisione del suo primo disco di inediti dal titolo Linea di confine, in uscita nel marzo 2020.

“Parole tra le dita” è il progetto che lo vede impegnato in veste di solista.

ROBERTA CAPRIGLIONE: Scrittrice

Con il vento a favore, il suo primo romanzo, è stato pubblicato da Capponi Editore a marzo 2018 e si è aggiudicato il premio “Pianeta donna” al Concorso Internazionale Montefiore ‘18. Variazione, la sua seconda opera, uscirà ad aprile 2020 con Casta Editore ed ha già collezionato un posto da finalista al premio Argentario e il podio al concorso Note Letterarie. Oltre a questi due romanzi e al terzo in corso d’opera, ha scritto numerosi racconti. Tra questi, Binario 7 è risultato finalista al concorso “Metti un racconto a cena”, organizzato dalla Montegrappa Edizioni ed è stato pubblicato nell’omonima raccolta antologica. Collabora con Domenico Pompilio al progetto “Parole tra le dita”, un evento itinerante di musica, immagini e parole, occupandosi della stesura dei racconti.