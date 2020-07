\"Ripartiamo in Musica\" - Stagione Concerti Estate 2020

Nonostante le restrizioni dettate dall’emergenza Covid, la Parrocchia di S.Giuseppe in Santa Marinella (Rm) ha ritenuto di non poter abdicare alla sua funzione di faro culturale del comprensorio, ed anche quest’anno ha organizzato una ricca stagione concertistica dal suggestivo titolo di “RIPARTIAMO IN MUSICA”.

Sei i concerti che allieteranno i melomani della “Perla del Tirreno” da sabato 11 luglio a sabato 5 settembre. Tre di essi vedranno protagonista il M° Stefano Mhanna, interprete di caratura internazionale che con la sua straordinaria sensibilità e tecnica esecutiva è di casa a Santa Marinella. Potremo apprezzarlo sabato 11 luglio, (con il Concerto di reinaugurazione del grande organo “P.Bevilacqua-1984” dopo i lavori di intonatura e manutenzione straordinaria resi possibili da un contributo erogato dalla Regione Lazio); domenica 19 luglio e sabato 1 agosto, quando darà prova della sua straordinaria maestria con i tre strumenti che padroneggia da autentico virtuoso: il violino, il pianoforte e l’organo.

Gli altri tre concerti verranno proposti dagli artisti dell’Associazione “Il Melodramma” diretta dal M° Roberto Magri: sabato 25 luglio eseguiranno in chiesa Arie Sacre di Bizet, Franck, Gounod, Haendel, Mascagni, Ortolani, Stradella, Verdi e Vavilov. Sabato 8 agosto proporranno, presso la Sala-Teatro parrocchiale, un imperdibile concerto all’insegna del Musical, dell’Operetta e della Canzone Napoletana; infine, sabato 5 settembre, sempre in Sala-Teatro, interpreteranno con l’abituale maestria immortali arie liriche.

L’elenco completo degli appuntamenti concertistici, ed i programmi di ciascun concerto, sono scaricabili dalla home page del sito http://www.stjosephchoir.it .