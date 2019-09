Secret Roots presenta: Santos e Fondamento alla Rotonda Beach Club Terracina

Sabato 14 La Rotonda Beach Club di Terracina ospiterà il nuovo appuntamento con Secret Roots. Il format ideato dai ragazzi del Ribbon Club, giovane e fresco che ha caratterizzato la calda estate terracinese, questo sabato vedrà protagonisti SANTOS e FONDAMENTO.

La Rotonda Beach Club è la cornice perfetta per dare vita a una notte magica, fatta di buona musica e tanti sorrisi divertiti. La location è infatti una delle più gettonate del litorale terracinese e nei mesi della stagione estiva funge da punto di incontro per tutti gli amanti della musica elettronica del Circeo.

I ragazzi del Ribbon Club e lo staff della Rotonda Beach Club vi aspettano sabato per tornar a ballare sotto le stelle per uno di quegli eventi speciali che salutano anche quest’anno l’estate.