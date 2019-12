Si inaugura a Pontinia \"Il Magico Bosco di Natale\"

Dal 7 Dicembre 2019 al 7 Gennaio 2020 è attesa nella città di Pontinia una nuova iniziativa intitolata “Il Magico Bosco di Natale”.

L’evento ha luogo presso il Parco del Monumento ai Caduti in via Aldo Moro a Pontinia e comprende numerose attività dedicate a tutta la collettività, dagli adulti ai bambini.

Festeggiare il Natale in città non sarà mai stato così bello. Tra le numerose attività proposte troviamo: canti natalizi, animazione, cioccolata party, cori Gospel, live show, laboratori per bambini, proiezione dei classici di Natale, giornata dei Nonni e Nipoti, Befana Day e tanto altro…

L’inaugurazione ha inizio alle ore 14:00, in pieno centro città dove sono attesi tutti i bambini per giocare con la “Fabbrica dei Giocattoli”, farsi truccare dalla Fata Trucchina, assistere alla performance del Modulo Centro Studio Danza e ascoltare le classiche canzoni natalizie intonate da Bublè Bublè, la cover band che riscalderà il cuore di tutti i presenti.

Quella di regalare ai cittadini Pontini l’occasione di festeggiare il Natale tutti insieme e di divertirsi accanto ai propri cari nel cuore della propria città, è un’idea che nasce dalla necessità di riqualificare gli spazi urbani in nuovi centri polifunzionali che servano a tutta la comunità pontina.

Altro obiettivo di questa iniziativa è quello di coinvolgere le attività commerciali locali, infatti l’area Food & Drink sarà totalmente gestita da Fatto A Posta.

L’intera manifestazione e tutte le attività ad essa annesse sono state organizzate nel rispetto delle norme di sicurezza grazie anche al gentile supporto delle autorità locali e degli sponsor.

Ricordiamo che l’ingresso è GRATUITO e lo sarà per tutta la durata delle attività.