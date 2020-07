Stati Generali della Moda italiana Il 7 luglio appuntamento con Ecomm Fashion

Il settore moda guarda al futuro nella prima digital convention dedicata: uno spazio virtuale innovativo per oltre 1.500 aziende nazionali e internazionali e più di 50 speaker. L’iscrizione è gratuita

Immagini sono disponibili qui: https://drive.google.com/drive/folders/1fzXnX_eKLK6OJcvgNUV5Nen6zDd-IjAs?usp=sharing

La moda si ferma (un giorno) per ripartire. È in programma martedì 7 luglio l’Ecomm Fashion, la prima digital convention dedicata alla moda italiana. Oltre 1.500 aziende, tra i principali player nazionali e internazionali, e più di 50 speaker autorevoli si sono dati appuntamento per guardare al futuro e rilanciare l’intero settore in un momento di profondo cambiamento. All’interno di un innovativo spazio virtuale, gli Stati Generali della moda vogliono mettere a confronto esperienze e tendenze per individuare strategie e soluzioni. Parola d’ordine: evoluzione, declinata in chiave retail, digital e sustainable.

Organizzato dall’agenzia di marketing Velvet con il supporto di Federazione Moda Italia di Confcommercio, Nazionale Italiana Agenti Moda, Politecnico Calzaturiero, Assocalzaturifici, Università Bocconi e Università degli Studi di Padova, l’Ecomm Fashion prende spunto da due dati apparentemente contradditori: da parte, le vendite che si sono quasi dimezzate (-40%) nel primo trimestre di quest’anno nei settori appareal, fashion e luxury; dall’altra, la crescita del volume d’affari del 15% per quanti hanno adottato strategie di digital marketing.

Ecomm Fashion si svolgerà il 7 luglio all’interno di uno dei digital space più innovativi, studiato appositamente per favorire l’interazione tra le persone e la condivisione di documenti, video e materiali di approfondimento. Saranno a disposizione una virtual room per la plenaria, otto meeting room per workshop e tavole rotonde e 20 both room per gli incontri one-to-one.

La partecipazione è gratuita.

Per elenco relatori e programma completo: https://e-comm.events/