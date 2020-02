SUPERMAGIC ILLUSIONI AL TEATRO OLIMPICO

Dal 30 gennaio al 9 febbraio al Teatro Olimpico di Roma torna l’imperdibile appuntamento con Supermagic, lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa.

Un’esperienza di pura magia dove le illusioni si trasformano in realtà : incredibili apparizioni, trasformazioni ed effetti magici mai visti prima in Italia. Sono otto le stelle internazionali della magia, un nuovissimo cast di oltre 20 artisti che in due ore di intrattenimento vi sorprenderanno e per quest’anno per la prima volta la musica è suonata dal vivo.

DEN DEN è il manipolatore giapponese, Magus Utopia è un originale illusionista, poi Rudy Coby è un bizzarro illusionista americano, stella di Las Vegas , Tuttilifamili sono due brillanti artisti e originali prestigiatori spagnoli di magia comica, poi Raffaele Scircoli è un enigmatico mentalista italiano, tra i più apprezzati al mondo nel campo dell’illusionismo occulto e psicologico, poi Marko Karvo è uno straordinario prestigiatore finlandese campione del mondo della categoria Magia generale, poi Paolo Carta eclettivo e brillante illusionista italiano che riporta in scena un viaggio nel tempo e poi Remo Pannain avvocato penalista romano appassionato da sempre di prestigi azione.

TEATRO OLIMPICO – Piazza Gentile Da Fabriano, 17 – 063265991

Rappresentazioni: Tutti i giorni alle ore 21,00, Sabato ore 16,30 e 21.00, Domenica ore 15.00 e 18,30 biglietti da 24 a 104 euro – info e prenotazioni 06 3265927 – ufficio promozione@teatroolimpico.it

Michela Draghetti