Teatro Manzoni. Stagione ricca con grandi artisti in cartellone. Novità: arriva il Bau Theatre

“Teatro Manzoni…il piacere di andare a teatro”. Con questo slogan parte la nuova stagione del Teatro Manzoni.

In cartellone divertimento e tematiche del vivere quotidiano con grandi artisti.

Tra le novità di quest’anno il Bau Theatre, servizio di dog sitting e dog walking.

E il Manzoni diventa anche un Teatro Dog Friendly.

Presentazione 22 settembre ore 20.30 via Monte Zebio 14/c

Pronti alla partenza. Il Teatro Manzoni, con lo slogan “Teatro Manzoni…il piacere di andare a teatro”, si appresta a presentare il cartellone 20/21. “Una stagione che vuole essere di rilancio della nostra e vostra passione, piacevolmente piena di divertimento e di approfondimento su temi e problemi del vivere quotidiano”, ha dichiarato il Direttore Artistico Pietro Longhi, che garantisce la totale messa in sicurezza dello spazio culturale come richiesto dalle normative vigenti. A calcare il palcoscenico dello storico teatro di via Monte Zebio di Roma grandi artisti, amatissimi dal pubblico, decisi ad entusiasmare ed entusiasmarsi con i loro spettacoli, che saranno presentati con una serata speciale martedi 22 settembre ore 20.30. Ad aprire la stagione Patrizia Pellegrino e Manlio Dovì, 8 ottobre – 1 novembre, con “La stranissima coppia”. A seguire, dal 5 al 29 novembre, sarà la volta di Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli in “Due giorni a settimana”. Paola Quattrini sarà in scena con “Oggi è già domani”, 1 – 20 dicembre. Dal 29 dicembre al 24 gennaio lo spettacolo “I soldi, no!” con Barbara Bouchet e Enzo Casertano, con i quali sarà possibile festeggiare anche il Capodanno. Il 2021 prosegue poi con Carlo Alighiero e Blas Roca Rey, dal 28 gennaio al 21 febbraio, in “L’ordine delle cose”. In “Quasi amiche” sul palco Paola Gassman e Mirella Mazzeranghi, dal 25 febbraio la 21 marzo. Un quartetto composto da Sergio Muniz, Francesca Nunzi, Diego Ruiz, Maria Lauria, sarà protagonista di “Cuori scatenati” dal 25 marzo al 18 aprile. Mentre Nicola Pistoia e Paolo Triestino debutteranno il 20 aprile con “Il rompiballe”, fino al 9 maggio. A chiudere il cartellone Paola Tiziana Cruciani e Pietro Longhi in “Questi figli amatissimi”, dal 13 maggio al 6 giugno. Dopo il successo delle precedenti stagioni, a grandissima richiesta, torna “Un Manzoni da Favola” ovvero gli spettacoli per ragazzi ogni sabato ore 15.00 e la domenica ore 11.00. Per tutti gli amanti degli animali quest’anno poi una novità assoluta: arriva il Bau Theatre, un progetto che consente di recarsi a Teatro con il proprio cane e di poter usufruire del servizio di dog sitting e dog walking, reso possibile grazie alla collaborazione con BauAdvisor, prenotabile dal portale www.bauadvisor.it

Il Manzoni diventa così un Teatro per tutti…anche Dog Friendly.

Teatro Manzoni via Monte Zebio 14/C – Roma

Infoline 06 3223634 www.teatromanzoni.info

ORARIO BOTTEGHINO dal Lunedì al Sabato dalle 10,00 alle 20,00

Domenica dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00