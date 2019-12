Un Sorriso per AISEA 2019 – Spettacolo di beneficenza con il Comico Antonio Giuliani

Venerdì 6 dicembre il cabaret è di scena al Nuovo Teatro Orione di Roma (via Tortona 7- zona San Giovanni) per una straordinaria serata di solidarietà all’insegna del buon umore. Alle 21 torna, a tre anni di distanza dalla prima edizione, l’atteso spettacolo “Un sorriso per AISEA 2019”, condotto e diretto dall’attore e comico romano Antonio Giuliani in sostegno dell’Associazione Italiana AISEA onlus che riunisce i malati rari di emiplegia alternante e le loro famiglie.

Insieme alla comicità DOC di Antonio Giuliani e alla sua imprevedibile ironia, saliranno sul palco, per uno show unico, tanti altri artisti dello spettacolo, che hanno deciso di aiutare con la loro bravura un importante progetto di ricerca. L’intero incasso della serata sarà, infatti, destinato al progetto internazionale “La speranza di un farmaco”, guidato dai ricercatori italiani e sostenuto da A.I.S.EA onlus per trovare una cura all’emiplegia alternante, una sindrome neurologica molto rara che esordisce nell’infanzia con effetti devastanti sulla vita dei pazienti.

A rendere possibile la serata, insieme alla generosa verve di Antonio Giuliani e degli altri artisti, il prezioso sostegno dell’azienda E&C Logistica Spa e la collaborazione di altri sponsor: Ferretti Gomme; Nardi Benessere; Insanity Brand; Cafetteria Palombini Eur; Grafica Pubblicitaria, Solidarietà Bikers.

Per avere informazioni e acquistare i biglietti (€ 15 Platea; € 13 Galleria) è possibile contattare l’organizzazione dell’evento ai numeri 338 9048604 (Antonella) e 389 1711244 (Angela).