Un viaggio... con Claudia Iiriti e Rebecca Spinella

Un viaggio in due appuntamenti

Si può essere diversi eppure uguali: due ragazze, accomunate dalla passione per la musica, arrivano da strade diverse e convergono in questo progetto musicale dalle sfumature varie e delicate: con chitarra acustica, loop station e voce, ci guideranno su ponti che dall’Italia giungeranno all’altra parte del mondo, passando da artisti come Fabrizio De Andrè, Ludovico Einaudi, Bob Dylan, Johnny Cash, Mark Knopfler, Frank Sinatra, regalando tratti di sound etnico mediterraneo. Dalla Sicilia all’America un percorso che abbraccia epoche e generi musicali differenti, che approderà, con il secondo appuntamento, in Francia, sui marciapiedi e nei salotti di una Parigi che tra gli anni ‘30 e ’50, vive, attraversa ed esce dal più grande conflitto mondiale della storia e che, tramite interpreti come Edith Piaf e Barbara urla la sua voglia di rinascita

Con la partecipazione straordinaria del chitarrista Cristian Iiriti.

Ingresso libero per i soci

€ 15,00 tessera una-tantum

consumazione di benvenuto a tutti i nuovi iscritti.

n.b. la tessera permette di diventare socio e di poter assistere a tutti gli eventi in programma il venerdì sera in SALAUNO