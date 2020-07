Vincenzo Grieco & Exoplanets live @Kill Joy Summer Festival

Il chitarrista romano Vincenzo Grieco reduce dal suo disco di esordio “Misleading Lights of Town”, uscito a maggio del 2019 e composto da moltissime collaborazioni (ben 6 cantanti, sezione archi e fiati) tornerà, salvo complicazioni, nel 2021 con un lavoro discografico questa volta in trio, scritto a quattro mani con il suo inseparabile amico Giulio Giancristofaro che negli “Exoplanets” suona basso e canta.

L’album, intitolato “Wicked Times” è un disco alla vecchia maniera, che strizza l’occhio al suono degli anni 90’, all’Hard Rock anni 70’, al Grunge e al Blues Rock. In virtù di questa sonorità il trio si è deciso a suonare i brani prima di entrare in studio, in due serate estive, regalando al pubblico un’anteprima unica di ciò che verrà inciso alla fine del mese.

Ad affiancare Vincenzo Grieco alla chitarra e Giulio Giancristofaro ci sarà Piero Pierantozzi, uno dei batteristi più preparati della capitale, mentre ai cori (e con qualche incursione come voce solista) ci sarà la bravissima Sara Facciolo. Ospite della serata sarà Andrea “Orso” De Luca, inconfondibile voce dei Rome Blues Authority, che accompagna Vincenzo già da molti anni in svariate formazioni musicali.

Il “Killjoy Summer Festival”, con la direzione artistica di Davide Occhipinti e la direzione tecnica di Alberto Longhi, rappresenta una vera e propria ripartenza dopo il lungo stop agli eventi live di questa primavera. Un enorme palco all’aperto, l’ottima ristorazione del Killjoy e grandi serate di musica dal vivo (nel programma musicale figurano nomi come Stef Burns, Federico Poggipollini) nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-Covid.

Presenti durante la serata, saranno i nostri amici di Manic Vintage Rock con il loro stand di T-shirt, vinili, memorabilia, e tante rarità, una garanzia di cura, ricerca e passione nel mondo del rock!

Per info e prenotazioni (consigliate!):

KILL JOY

Via Appia Nuova 1228

00178 Roma, Italy

Telefono: +39 348 553 5771

E-mail: info@killjoy.it