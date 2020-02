Vincenzo Grieco & T.H.E. Rome Blues Authority

Giovedì 27 febbraio tornano sul prestigiosissimo palco del Kill Joy (Roma) Vincenzo Grieco e la sua Rock Blues Band.

Il locale, meta di motociclisti e appassionati di musica, offrirà, oltre alla favolosa cucina in pieno stile Steak House Americano, uno spettacolo che vi lascerà senza fiato.

Vincenzo Grieco, chitarrista, ha al suo all’attivo un disco uscito nel 2019 intitolato “Misleading Lights of Town” presentato proprio nel Maggio scorso sul palco del Kill joy e durante la serata riproporrà proprio alcuni brani tratti dal disco, insieme a un misto di Rick blues.

Da Robben Ford a Clapton, a Jimi Hendrix passando per Stevie Ray Vaughan e Jeff Healey i Blues Authority nascono per reinterpretare tutto il blues in chiave più rock e vitaminizzata. Il nome Blues Authority è preso dal disco degli anni 90′ L.A. Blues Authority in cui moltissimi musicisti Rock della scena los angelina interpretarono in chiave “Heavy” i classici del Blues.

Alla voce avremo il portentoso Andrea “Orso” De Luca, al basso il solido Marco Polizzi e alla batteria il virtuoso Piero Pierantozzi.