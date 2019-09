Bebe Vio, terzo oro in Coppa del Mondo

Il Faro on line – Non si ferma la striscia di vittorie di Beatrice “Bebe” Vio. L’azzurra conquista il successo sulle pedane brasiliane di San Paolo dove è in corso la tappa del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica.

La fiorettista delle Fiamme Oro sigla il terzo successo consecutivo dopo quelli di Sharjah e Pisa, ribadendo la propria leadership nel ranking mondiale.

La finale della gara di fioretto femminile, categoria B, ha visto la paralimpionica azzurra superare per 15-6 la russa Ludmila Vasileva, dando continuità ai successi maturati agli ottavi contro la georgiana Irma Khetsuriani per 15-3, ai quarti contro la portacolori di Hong Kong, Yuen Ping Chung per 15-8 e poi in semifinale per 15-10 contro la russa Irina Mishurova.

Foto : Augusto Bizzi