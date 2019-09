Trovato morto in spiaggia a Nettuno, ipotesi suicidio in mare

Nettuno – Potrebbe essersi suicidato l’uomo trovato morto stamattina in spiaggia a Nettuno, sul litorale a sud di Roma (leggi qui). Al momento sarebbe questa l’ipotesi più accreditata anche se non si esclude nessuna pista, in attesa dell’autopsia.

L’uomo, seminudo, aveva una profonda ferita alla testa che sembrerebbe da un primo esame compatibile con un impatto contro gli scogli, spinto dalle onde. Il corpo, trovato a riva, sarebbe stato spinto lì dalla corrente. La morte risalirebbe a ieri sera o stanotte. Sul molo, poco distante, sono stati trovati alcuni suoi vestiti. L’uomo non è stato ancora identificato.

I carabinieri della compagnia di Anzio stanno cercando tra le denunce di persone scomparse che potrebbero corrispondere a quell’uomo, che ha un’età apparente tra i 70 e gli 80 anni. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Anzio.

(Il Faro online)