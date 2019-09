“Aranova pulita”: adesso i cittadini chiedono una spazzatrice

Fiumicino – Non si ferma la battaglia dei cittadini per una Aranova più pulita: dopo l’iniziativa dello scorso 16 maggio, quando Riccardo Ragonese, un residente della zona, ha lanciato l’iniziativa di pulire via Michele Rosi raccogliendo i rifiuti abbandonati (leggi qui), ecco la nuova nuova proposta per restituire il giusto decoro a questa località del Nord del Comune.

“Propongo che mi mettano a disposizione una volta al mese o due, una macchina spazzatrice con il solo addetto che la guida, ci penserò io – spiega Ragonese – a spazzare sotto la macchina i rifiuti abbandonati”.

Un gesto di collaborazione, una mano tesa verso l’Amministrazione per risolvere, insieme, il problema del degrado. “Sono tantissimi i rifiuti abbandonati ai lati della strada di Aranova” – continua Ragonese. E, a guardare il video, non ci sarebbe da dargli torto: sacchetti della spazzatura, bottiglie, cartacce, sono disseminati ovunque ai bordi della via.

E allora ecco l’idea: perchè non unire le forze, cittadini e Comune, per contrastare l’abbandono dei rifiuti? La proposta è stata lanciata. Ancora una volta il territorio sta dimostrando – attraverso i suoi residenti – una sensibilità, ormai rara, verso il decoro e verso l’ambiente, il senso civico e lo spirito d’iniziativa di chi accetta di mettersi in gioco in prima persona, di “sporcarsi le mani” pur di rendere più pulito il luogo in cui vive.

