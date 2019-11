Ostia – È in pieno svolgimento al Porto turistico di Roma “Un Mare di Sport”, rassegna di varie discipline che si tengono prevalentemente nei fine settimana, fino alla fine di settembre.

Di scena, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, l’atletica leggera grazie alla collaborazione con Federatletica. E poi con gli altri sport in programma, con la collaborazione di Federvela, Federscherma, Federazione Italiana Tennistavolo e Federazione Italiana Sport Rotellistici. Un mare di sport nasce con il patrocinio del Municipio X, in collaborazione con la Regione Lazio e con ben 5 Federazioni Sportive; un progetto multisport con il quale offrire ai cittadini la possibilità di prendere parte ad un’attività sportiva ed in forma gratuita.

Foto 2 di 2



Previste infatti esibizioni e possibilità di partecipazione gratuita anche per sport a rotelle, ping pong, scherma e vela. Insomma un centro sportivo all’aperto per praticare le discipline gratuitamente.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

31 agosto e 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 settembre – atletica

7 e 8 settembre – scherma

21 e 22 settembre – tennis tavolo

Per saperne di più: http://www.regione.lazio.it/rl/ostiasport/

(Il Faro on line)