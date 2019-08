Cerveteri, a Ferragosto pattugliamenti notturni in spiaggia della Protezione Civile

Cerveteri – Anche a Ferragosto il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri sarà operativo. Oltre alle attività legate a Mare Sicuro 2019 e ai servizi A.I.B. in occasione dell’evento serale di Piazza Santa Maria, il funzionario Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni, ha infatti predisposto un servizio nella notte tra il 14 e il 15 agosto lungo le spiagge di Campo di Mare, periodo durante il quale, solitamente è prevista la presenza di un gran numero di ragazzi e ragazze.

Sebbene non sia consentito accendere alcun tipo di fuoco in spiaggia, con l’intento di preservare la costa e tutelare la sicurezza di tutti, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha voluto comunque garantire la sua presenza, con mezzi e personale idoneo a fronteggiare ogni tipo di necessità ed emergenza che potrebbero verificarsi nel corso della notte.

Di base, sarà presente una pattuglia, e dopo aver svolto regolare servizio in Piazza Santa Maria in occasione dello spettacolo serale dell’Estate Caerite, anche una seconda squadra di volontari si recherà a Campo di Mare, raddoppiando così di fatto il servizio di pattugliamento lungo la spiaggia.

“Ringrazio i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e mi complimento con il nostro Funzionario comunale Renato Bisegni, sempre pronti e disponibili per la collettività – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – sapere di poter fare affidamento in città su una realtà così forte e così unita come la nostra Protezione Civile è per noi non solo un importante punto di riferimento, ma anche un motivo di orgoglio, simbolo che abbiamo un gruppo in continua crescita e che continua, con amore e passione, a mettersi a disposizione di Cerveteri”.

(Il Faro online)