Istanbul - Il Liverpool trionfa in Europa. Dopo aver conquistato la Champions League (leggi qui), Jürgen Klopp regala ai reds, per la quarta volta, il trofeo. Battuto il Chelsea di Lampard ai rigori 7-6. La gara si era chiusa 1-1 al 90', poi un gol per parte ai supplementari.

In una partita che ha regalato emozioni e giocate bellissime, è Giroud a portare in vantaggio i Blues al 36'. Poi Mané pareggia al 48'. Ed è proprio il senegalese a siglare il provvisorio 2-1 al 95'. Accorcia le distanze il Chelsea grazie a Jorginho, che spiazza Adrian (sostituto di Alisson, poiché infortunato, tra i pali del Liverpool) sul rigore sei minuti dopo.

Ma la sfida si conclude ai rigori. Decisiva la parata di Adrian su Abraham sull'ultimo penalty, che consegna al Liverpool la quarta Supercoppa Uefa della sua storia.

L'incontro è stato diretto dalla francese Stéphanie Frappart. Una rivoluzione: per la prima volta nella storia delle competizioni maschili Uefa una finale è stata diretta da un arbitro donna.

[Super] Champions of Europe ? pic.twitter.com/GbmMaORTXe — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019

(Il Faro online)