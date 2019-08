Ostia, fiamme nella notte: distrutte tre auto

Ostia – Due auto completamente distrutte e una terza gravemente danneggiata. E’ questo il bilancio del rogo esploso stanotte in corso Duca di Genova. Al momento sono ignote le cause che hanno spigionato le fiamme ma la polizia ha convocato i proprietari per cercare di capire se si tratti di un incendio doloso innescato per motivi criminali.

Le fiamme sono esplose intorno all’una e mezza della notte scorsa, tra sabato 24 e domenica 25 agosto. L’incendio è divampato tra le auto in sosta davanti alla scuola “Fratelli Garrone“, in corrispondenza del civico 137.

Immediatamente qualcuno ha avvertito i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto quando ormai per le auto incendiate si poteva fare ben poco. I soccorritori hanno sedato il focolaio per evitare che le fiamme potessero propagarsi alle altre vetture in sosta.

Sul posto sono rimaste le lamiere annerite e la plastica incenerita di una Fiat 500 con i resti di quella che sembrerebbe una Mercedes Classe A. Una Ford Fiesta vecchio modello è stata raggiunta dal fuoco sulla fiancata sinistra.

Gli investigatori del Commissariato Lido di Polizia di Stato hanno convocato i proprietari per cercare di capire se si tratti di un atto doloso o se l’episodio sia frutto dell’opera di un piromane. Al momento le cause sono imprecisate.