Comitato Nuova California: “Il territorio è abbandonato, il Comune distante da Tor San Lorenzo”

Ardea – “A seguito degli eventi occorsi nel nostro territorio nelle scorse settimane, abbiamo precedentemente depositato in comune numerose istanze, circa i problemi nel territorio di Tor San Lorenzo”. Lo afferma una nota firmata da Piero D’Angeli, Presidente del Comitato di quartiere associazione “Nuova California 2004“.

Sono stati segnalati, ad esempio, i “problemi del mercato rionale di via Taro (istanza depositata in data 07/03/2019), delle buche presenti sul territorio e su via Laurentina (istanze depositate in data 04/03/2019 e 29/05/2019 e riguardo il decoro urbano, di cui il comune ha emesso un ordinanza, la n.57 del 29/10/2018, sono state emesse due istanze (una in data 04/03/2019 e una in data 12/06/2019 dopo il caso di chikunguya)”.

Su tutte queste segnalazioni “purtroppo non abbiamo tuttora avuto risposte da parte del Comune. Purtroppo il territorio è ormai abbandonato, e noi come comitato di quartiere, chiediamo con forza che finalmente anche Tor San Lorenzo, possa avere un barlume di luce e ritornare ad essere una fiorente località con vocazione turistica e con grandi margini di crescita”.

(Il Faro on line)