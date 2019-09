Maccarese, a 11 anni ripulisce le strade dai rifiuti

A 11 anni raccoglie i rifiuti per strada per una città più bella e pulita: un cittadino lo nota lo ringrazia e lo premia regalandogli un premio in denaro.

Accade a Maccarese in viale delle Pagliete, in piena Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, dove si può godere di un paesaggio unico e dove il piccolo Alessio Massimi non tollera che ci siano incivili che abbandonano i rifiuti.

Per lui è naturale e doveroso andare a raccogliere i rifiuti, ha montato una cesta sulla bicicletta si è munito di guanti e durante le passeggiate lungo viale delle Pagliete raccoglie ciò che altri hanno lasciato. Un senso dell’ordine e del darsi da fare che i genitori e i famigliari hanno assecondato accompagnandolo.

Desideriamo ringraziare pubblicamente il nostro concittadino che ha deciso di valorizzare il senso civico di Alessio come esempio della lotta all’incivilta affermano i genitori.

Giampiero Massimi