Sequestro dell’ex Avir, il Sindaco di Gaeta: “Sono fiducioso”

Gaeta – Il nuovo sequestro dell’ex Avir – avvenuto in esecuzione di un’ordinanza a carico di 27 imputati per lottizzazione abusiva (Leggi qui) – ha scosso la comunità gaetana, che era pronta e soprattutto felice di poter riprendere un bene sito nel cuore di Serapo. Così, anche per rassicurare i suoi concittadini, sulla vicenda è intervenuto il sindaco, Cosmo Mitrano, che ha fatto sapere: “Nessuno si sogni di saccheggiarla, non lo permetterò, non lo permetteremo mai!”

E ancora: “Fiduciosi e sereni, diamo tempo al tempo… Percepisco e leggo il vostro dispiacere e l’amarezza, ma voglio rassicurarvi perché il provvedimento di sequestro, già preannunciato da me, è un altro passo verso la legalità dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha restituito l’area ex Avir alla città di Gaeta. Noi gaetani tenteremo in ogni modo, previsto dalla legge, di evitare che si possa in qualsiasi modo speculare su Gaeta.”

Poi, Mitrano si affida alla magistratura: “Sono altrettanto sereno e fiducioso nel lavoro che svolgerà la magistratura perché la strada intrapresa è quella giusta e il sequestro dell’area rafforza la convinzione che l’ex vetreria deve essere restituita alla Città di Gaeta, evitando speculazioni di ogni genere. In attesa che la Giustizia si pronunci, continueremo a mantenere alta l’attenzione affinché Gaeta resti ai gaetani, ed è sorprendente che non venga percepito da tutti, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, che l’area ex Avir sia esclusivamente Patrimonio della Città di Gaeta.”

Infine, il Primo cittadino di Gaeta ribadisce la volontà del Comune di riprendersi l’ex vetreria: “Confidiamo nell’operato della magistratura anche per verificare se esistano condotte da sanzionare. Noi siamo per la pubblicizzazione dell’ex Avir, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, tanto è vero che l’abbiamo riaffermato all’unanimità nel corso del consiglio comunale che abbiamo tenuto il 6 settembre scorso (Leggi qui) e continueremo a farlo.”

(Il Faro on line)