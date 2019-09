Fiumicino – Ancora inciviltà a Fiumicino, ancora danni all’ambiente. Via Guido Moccia, nel cuore di Isola Sacra, è stata trasformata in una discarica abusiva, l’ennesima.

“Cumuli di rifiuti e sacchi d’immondizia – scrive a ilfaroonline.it un lettore – sono lì da mesi. L’intera strada è costellata di buste di plastica. E non si trovano solo a bordo strada, ma anche all’interno di terreni privati. Sono stati abbandonati da tempo e nessuno fa niente“.

Ma il problema in via Moccia non sono solo i rifiuti abbandonati sul ciglio della strada: “Il canneto – prosegue la segnalazione giunta alla redazione correlata da foto – prende mezza corsia della strada“. Un rischio per la viabilità e la sicurezza di tutti i residenti.

(Il Faro online)