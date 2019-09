Sequestri a Formia, il Tribunale: nessun abusivismo

Formia – Il Tribunale del Riesame di Frosinone ha accolto l’istanza di riesame reale presentata dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo in favore dei due indagati denunciati dai Carabinieri di Gaeta intervenuti la fine del mese di Agosto sul litorale di Gianola a Formia (leggi qui)

Infatti al momento del controllo, secondo l’ipotesi accusatoria, veniva occupato spazio demaniale in maniera indebita, circostanza negata dalla difesa che documentava come la concessione comunale prevedesse la possibilità di occupare 10 Mq per il deposito del materiale necessario allo svolgimento dell’attività.

Dopo la camera di consiglio il Tribunale annullava il sequestro ed ordinava la restituzione ai legittimi proprietari di tutto il materiale indebitamente sottoposto al vincolo.